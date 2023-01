Le Maroc organisera, du 11 au 24 janvier au club des chênes de tir et de loisirs à El Arjat (banlieue de Salé), la Coupe du Monde de tir sportif olympique dans les disciplines de Trap et de Skeet, dames, hommes, équipes nationales et équipes mixtes, sous la présidence du Prince Moulay Rachid, Président de la Fédération royale marocaine de tir sportif (FRMTS).

Cet événement, placé sous l’égide de la Fédération internationale de tir sportif (ISSF), se tient au Maroc pour la première fois, indique un communiqué de la FRMTS.

Il regroupera plus de 360 athlètes au départ, appartenant à 45 nations, et représentant les meilleures écoles de tir sportif, dans les 4 continents (Afrique, Europe, Amériques, et Asie), poursuit la même source.

Cette compétition, inscrite dans l’agenda international de l’ISSF, et dont les résultats compteront dans le ranking international, verra la participation des meilleures gâchettes, avec des détenteurs de médailles olympiques, de champions du monde, des titres de coupe du monde, et de championnats continentaux, conclut le communiqué.