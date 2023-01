TotalEnergies Marketing Maroc prévoit une baisse significative du résultat net social de l’année 2022 de 40%, comparativement à une année auparavant.

« Le niveau très élevé des cours internationaux des produits pétroliers a entraîné un repli important des marges commerciales, ce qui a engendré une baisse significative du résultat net social de l’année 2022 que nous estimons à environ 40% par rapport à l’année 2021 », a indiqué TotalEnergies Marketing Maroc dans un communiqué.

Par ailleurs, poursuit la même source, les effets de stocks positifs constatés lors du premier semestre et la dynamique commerciale de l’entreprise ont permis d’atténuer partiellement cet impact.

Et de souligner que dans un contexte historiquement difficile en 2022, TotalEnergies Marketing Maroc continue de faire preuve d’une bonne résilience grâce à des fondamentaux solides et à sa stratégie dynamique d’investissement lui permettant d’étendre son réseau et de renforcer sa présence sur le territoire.