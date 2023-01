Pour améliorer la sécurité des véhicules et des infrastructures, l’Agence procèdera notamment à la poursuite de la mise en œuvre du programme de renouvellement du parc de transport routier et à l’élaboration et la mise en œuvre d’un nouveau programme « Motos et cyclomoteurs sûrs » visant le renforcement de la sécurité des cyclomoteurs, ainsi qu’à la poursuite de l’exécution du Programme spécial des aménagements de sécurité routière (PSAS) dans les zones d’accumulation des accidents de la circulation et du programme « Safe School » visant la sécurisation des abords des établissements scolaires, en plus de la création de nouveaux postes de secours de proximité pour améliorer le délai d’intervention à proximité des sections routières classées à haut risque.

En matière de sécurité routière, la NARSA prévoit ainsi une mise à niveau du système d’examen d’obtention du permis de conduire, l’intégration de l’éducation routière dans les programmes scolaires et activités parascolaires au profit des enfants et des jeunes et la poursuite de la mise en œuvre du plan national de contrôle routier 2022-2024.

Présenté lors d’un point de presse par le directeur général de la NARSA, Benacer Boulaajoul, en présence du ministre du Transport et de la logistique, Mohamed Abdeljalil, ce programme est décliné en deux grands axes relatifs aux projets phares visant la contribution à l’amélioration des conditions de sécurité routière et aux actions majeures pour l’amélioration de la qualité des services rendus aux usagers et aux professionnels, outre les actions d’accompagnement en termes de communication et de marketing de services.

L’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA) a dévoilé, mardi à Rabat, les grandes lignes de son programme d’action au titre de l’exercice 2023 visant l’amélioration des conditions de sécurité routière et la qualité des services rendus aux usagers et aux professionnels.

La NARSA tend aussi à moderniser l’Observatoire national de la sécurité routière pour mieux collecter, traiter et analyser les données des accidents et à développer l’expertise en accidentologie et crash-investigation, outre la poursuite de son accompagnement des divers partenaires socio-économiques et professionnels.

S’agissant des services rendus aux usagers et aux professionnels, les projets programmés visent la mise en œuvre du chantier de transformation digitale de la NARSA dans le cadre de la Stratégie nationale de la transformation digitale et son plan d’exécution 2021-2025 et ce, à travers la réalisation d’une étude pour l’élaboration d’une stratégie de transformation digitale, la poursuite de la dématérialisation des procédures (aptitude médicale à la conduite, portail des télé services au profit des usagers et des professionnels…), le renforcement de son infrastructure informatique (software et hardware) et la poursuite des travaux de numérisation de ses archives.

Selon Benacer Boulaajoul, la NARSA a également investi davantage dans la digitalisation pour élargir son bouquet de e-services à travers le développement d’un nouveau portail de mutation des véhicules destiné à faciliter la démarche de la vente et d’achat des véhicules immatriculés au Maroc de manière sécurisée et fluide, tout en garantissant les droits du vendeur et de l’acheteur.

L’Agence dispose aussi de la plateforme ASK NARSA permettant au citoyen d’avoir une réponse rapide et claire à l’ensemble de ses interrogations relatives aux services prodigués (permis de conduire, permis à points, certificat d’immatriculation, homologation des véhicules, contrôle technique, procédures et démarches, tarifs, etc), du portail PREPAC dédié au programme de renouvellement du parc de transport routier, de la plateforme Infractions Routières et du service TASREH SAEQ pour la déclaration préalable du conducteur de véhicule ou de la personne ayant la responsabilité civile.