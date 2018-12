Infomédiaire Maroc – Le Maroc a pris part, du 27 au 29 novembre, au salon IBTM World 2018 de Barcelone, l’un des plus grands salons dédiés aux professionnels du tourisme d’affaires et l’un des lieux privilégiés par les acteurs de l’événementiel et du MICE (Meetings, incentives, conferencing, exhibitions) à travers le monde.

Le Maroc, en tant que destination MICE, a présenté son offre de tourisme d’affaires à travers un stand de 170 m2 dans lequel étaient représentés 30 co-exposants partenaires marocains regroupant notamment des hôteliers et des DMC (Destination Management Company).

Les Conseils Régionaux du Tourisme (CRT) de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Fès-Meknès, Casablanca, Marrakech et l’Oriental étaient également représentés dans le stand du Royaume mis en place par l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT).

La délégation de l’ONMT en Espagne a présenté, lors de ce salon international, les points forts des principales destinations du tourisme d’affaires du Royaume.

Ce salon a été l’occasion aussi pour les professionnels marocains d’échanger avec les décideurs MICE lors de réunions de travail et de concrétiser des opportunités d’affaires.

Les professionnels marocains ont mis en valeur, à cette occasion, les potentialités et atouts du Maroc en matière de tourisme d’affaires, et qui font partie des critères considérés comme les plus importants dans le choix d’une destination pour l’organisation d’un événement business, à savoir la stabilité politique et la sécurité, la relation qualité prix et la qualité des services.

Pour rappel, la ville de Marrakech a remporté le prix de meilleure destination internationale du Tourisme MICE lors de la troisième édition des Prix de l’Association Ibérique du Business Travel (IBTA), organisée récemment à Barcelone.

Cette prestigieuse distinction constitue une reconnaissance des atouts et potentialités de la cité ocre dans le domaine du tourisme de congrès et des affaires.

Plateforme incontournable de rencontres entre professionnels du tourisme et décideurs MICE, l’IBTM World de Barcelone maintient sa position de leader dans le secteur du tourisme d’affaires. L’édition 2018 de cet événement a attiré plus de 15.000 professionnels et exposants du secteur venus des cinq continents.

Cette année, le salon a mis notamment l’accent sur l’innovation technologique adaptée au MICE, en mettant en place un pavillon spécifiquement pour les startups.

Durant les trois jours de ce salon, les exposants, parmi lesquels des agences de voyages, des fournisseurs, des réceptifs, des représentants d’offices du tourisme ou des organisateurs d’événementiels, présentent leurs offres dans ce domaine et scellent des partenariats.

Plusieurs activés, dont des keynotes, meetings, workshop, conférences et autres événements, sont organisés par les destinations et entreprises présentes lors de ce salon.

