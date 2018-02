Infomédiaire Maroc – Pour booster ses ventes sur le Maroc, FTI lance une campagne d’offres commerciales en partenariat avec l’Office du Tourisme Marocain. L’offre concerne les séjours au départ de Paris et Toulouse vers Agadir (Labranda Amadil Beach).

Elle sera proposée à Paris et Toulouse sur les arrières des bus et dans les stations de métro cette semaine. Et après cette offre B2C, FTI voyages se tournera vers le B2B et organise un éductour, du 21 au 24 mars 2018, pour une centaine d’agents de voyages.

Rédaction Infomédiaire