L’ONMT, la Fédération Royale Marocaine de Golf et l’International Association of Golf Tour Operators – IAGTO ont signé une convention de partenariat afin de développer le tourisme golfique au Maroc.

Ce protocole d’accord a pour objectif d’assurer à court terme l’augmentation du nombre de touristes et des recettes touristiques liées au golf, la création de plusieurs postes d’emplois dans les métiers du golf en capitalisant sur l’expérience dont dispose l’IAGTO et le développement des golfs au Maroc en parfaite harmonie avec l’environnement et le développement durable du pays.

L’ONMT s’engage ainsi à mettre en place un dispositif communicationnel pour la promotion du produit golfique national.

Quant à l’IAGTO, elle s’engage à apporter toute son expertise pour appuyer la distribution et la commercialisation du produit golfique Marocain notamment à travers la coordination de ‘‘fan trips’’ et workshops, l’intégration de la marque ‘‘Golf In Morocco’’ et des marques clusters les plus matures dans la communication on line et off line des opérateurs golfiques internationaux ou encore l’élargissement du réseau des tour-opérateurs affiliés à l’IAGTO commercialisant le produit golfique marocain.

Ce partenariat prendra effet à partir du mois du d’avril 2020 jusqu’au 31 mars 2023, soit une durée de 3 ans.