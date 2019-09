L’Office National Marocain du Tourisme, vient de lancer un concours d’idées destinée au tourisme interne qui cible les nationaux et les marocains du monde.

Ce concours d’idées, lancé en direction des agences conseil en communication, vise la conception et la mise en place de campagnes de communication et de plateformes digitales en direction des marocains d’ici et d’ailleurs.

Pour rappel, le tourisme interne représente la première clientèle des hôtels marocains, générant plus de 7 millions de nuitées en 2018, soit 33% des nuitées dans les établissements hôteliers classés.

A noter que l’Office vient de créer une délégation ‘‘Tourisme interne et Marocains Du Monde’’ afin de focaliser toute l’attention nécessaire sur ces deux segments.