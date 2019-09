La Finlande a été reconnue comme le pays le plus sûr au monde pour les touristes, selon le dernier classement du Forum économique mondial (FEM) sur la compétitivité du tourisme. L’Islande et Oman se sont adjugés, respectivement, les deuxième et troisième places du classement qui repose sur des données statistiques provenant d’organisations internationales et sur les résultats de la recherche.

D’autre part, les pays les moins sûrs pour les touristes sont le Salvador, le Nigeria, le Yémen, le Venezuela et le Honduras. A noter que la Finlande a été également classée cette semaine comme meilleur pays du monde à visiter pour ses voyages dans la nature, selon l’éditeur des guides de voyage Lonely Planet. La liste a pris en compte divers facteurs, tels que les efforts de conservation, la biodiversité de la faune, la prévalence des parcs nationaux et les efforts de conservation et les zones naturelles protégées.