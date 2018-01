Infomédiaire Maroc – Selon le directeur de l’Office national marocain du tourisme (ONMT) pour les pays nordiques et baltes, Aziz Mnii, la participation marocaine à l’édition 2018 du Salon international de voyage “Matka Nordic Travel Fair”, le plus grand événement de l’industrie touristique en Europe du Nord et dans la région baltique tenu du 18 au 21 janvier à Helsinki, a été renforcée, “du fait que nous avons pour la 1ère fois une nouvelle liaison régulière entre Helsinki et Marrakech lancée depuis novembre 2017 par la compagnie aérienne low cost Norwegian Air Shuttle”.

“Après plusieurs années de participation, l’engouement pour le Maroc n’a jamais été aussi fort”, a souligné Mnii, notant que le marché finlandais est en pleine expansion. “On a enregistré une augmentation de 60% durant les 11 premiers mois de l’année 2017 par rapport à la même période d’un an auparavant”, a-t-il précisé.

Rédaction Infomédiaire