Infomédiaire Maroc – Des enseignants de la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat assurent, du 22 au 27 courant, des formations au profit de leurs collègues de la faculté de pharmacie de Bamako. Ces cours de formation s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de partenariat liant l’Université Mohammed V de Rabat et l’Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako.

Il s’agit d’une formation sur la docimologie et l’évaluation qui consiste à former les enseignants de la faculté de pharmacie de Bamako sur l’utilisation du système et des techniques de QCM (Question à choix multiple) pour automatiser toutes les corrections des concours et des examens, ce qui permettra de faire gagner entre 2 et 3 mois de temps chaque année universitaire, a expliqué le Vice Doyen de la Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat, Jamal Taoufik.

Rédaction Infomédiaire