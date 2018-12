Infomédiaire Maroc – Un total de 10,5 millions de touristes ont visité le Maroc durant les dix premiers mois de l’année 2018, en progression de 8% par rapport à la même période un an plus tôt, selon l’Observatoire du tourisme.

Le nombre des touristes étrangers (TES) a progressé de 14%, alors que les arrivées des Marocains résidant à l’étranger (MRE) ont augmenté de 2%, indique l’Observatoire dans ses statistiques sur le tourisme marocain pour le mois d’octobre 2018.

Cette hausse a concerné les principaux marchés émetteurs, en particulier l’Italie (+15%), l’Allemagne (+10%), la France (+7%) ainsi que l’Espagne (+6%), précise l’Observatoire.

Pendant le mois d’octobre, le nombre d’arrivées des touristes aux postes frontières a connu une hausse de +10,4% par rapport à celui de 2017 (+14% pour les TES et +3% pour les MRE). Les principaux marchés émetteurs ont enregistré des résultats positifs, en particulier les États-Unis et l’Italie avec une hausse de +28% et +21% respectivement, suivis de l’Allemagne, l’Espagne et la France qui ont enregistré des progressions de +9%, +8% et +8% respectivement, selon la même source.

Rédaction Infomédiaire