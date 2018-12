Infomédiaire Maroc – A ce jour, la Fédération royale marocaine de football (FRMF) n’a fait aucune annonce concernant une éventuelle candidature du Maroc à l’organisation de la coupe d’Afriques des nations 2019 (CAN 2019) après la décision de la Confédération africaine de football (CAF) de retirer au Cameroun l’accueil de cet événement sportif.

Et selon une source fédérale, la FRMF n’est pas habilitée à décider de la candidature du Maroc et qu’une telle décision relève de la compétence du gouvernement. ‘‘Le gouvernement se doit d’examiner la question et de prendre la décision appropriée concernant la candidature ou non à l’organisation de la CAN’’, a affirmé cette source.

A suivre !

Rédaction Infomédiaire