Les moyens de promouvoir la coopération touristique entre le Maroc et l’Estonie ont été au centre d’une rencontre, mardi à Rabat, entre la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, et le président du Groupe d’amitié parlementaire maroco-estonien, Raivo Tamm, actuellement en visite de travail au Royaume.

Lors de cette entrevue, les deux parties ont mis en avant la qualité des relations unissant le Maroc et l’Estonie, soulignant la nécessité de renforcer davantage ces liens au service de la promotion des potentialités économiques des deux pays amis, particulièrement en matière de tourisme.

A cette occasion, Ammor a indiqué que cette rencontre permet l’identification de nouveaux créneaux de coopération à même de renforcer le partenariat et les relations bilatérales dans le domaine touristique au service de l’intérêt commun des deux peuples.

Elle a, en outre, souligné la nécessité de développer le transport aérien de passagers entre les deux pays, mettant l’accent, dans ce sens, sur la diversité culturelle du patrimoine marocain qui séduit de plus en plus les touristes venant des quatre coins du monde.

De son côté, Tamm s’est félicité des liens historiques et culturels entre les deux pays, réitérant la volonté de son pays de renforcer davantage la coopération avec le Royaume du Maroc, pays voisin de l’Union européenne.

Il a, de même, exprimé son intérêt pour l’enrichissement de la collaboration avec le département de tourisme estonien, faisant savoir que le Maroc est une destination touristique privilégiée pour les citoyens estoniens.