Emirates a effectué, lundi, un premier vol de démonstration à bord d’un Boeing 777-300ER, avec 100% de carburant durable (SAF) dans son moteur. L’avion a décollé de l’aéroport international de Dubaï (DXB) et a été piloté par le capitaine Fali Vajifdar et le capitaine Khalid Nasser Akram, qui ont survolé pendant plus d’une heure le littoral de Dubaï.

Le vol de démonstration propulsé par du carburant d’aviation durable (SAF) constitue un évènement particulier pour les Emirats Arabes Unis AU (EAU) qui déclarent 2023 “l’année de la durabilité”, a indiqué la compagnie aérienne dans un communiqué.

Le vol de démonstration d’Emirates, premier au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, soutient les efforts collectifs de l’industrie pour créer un avenir de vol 100% SAF et faire progresser les objectifs de durabilité des EAU, précise la même source, ajoutant que cette initiative soutient les grands efforts pour réduire les émissions de CO2 tout au long du cycle de vie au moment où l’industrie cherche à élargir l’utilisation du SAF.

Les vols permettront également d’optimiser la plateforme d’exploitation pour les futures démonstrations du SAF et soutiendront par la même occasion la future certification pour approuver l’utilisation des carburants 100% durables pour propulser les avions. Actuellement, le SAF est certifié pour une utilisation dans tous les aéronefs, mais uniquement dans des mélanges allant jusqu’à 50 % avec du carburéacteur conventionnel.

Emirates a collaboré avec ses partenaires GE Aerospace, Boeing, Honeywell, Neste et Virent pour développer un mélange de carburant SAF qui reproduit parfaitement les mêmes propriétés que celles du carburéacteur conventionnel. À chaque proportion de mélange, une multitude de mesures des propriétés chimiques et physiques du carburant ont été effectuées.

Après plusieurs tests en laboratoire et des essais rigoureux, ils sont arrivés à une proportion de mélange qui reflétait les qualités du carburéacteur. Dix-huit tonnes de carburant SAF ont été mélangées, composées de HEFA-SPK fourni par Neste (esters et acides gras hydrotraités et kérosène paraffinique synthétique) et de HDO-SAK de Virent (kérosène aromatique synthétique hydro désoxygéné). Le carburant 100% SAF a approvisionné un moteur GE90, avec du carburéacteur conventionnel alimentant l’autre moteur.

Le vol d’essai démontre en outre la compatibilité du carburant SAF spécialement mélangé en tant que source de carburant sûre et fiable. Le résultat prometteur de cette initiative s’ajoute également à l’ensemble des données et des recherches de l’industrie sur les mélanges de SAF dans des proportions plus élevées, ouvrant la voie à la normalisation et à l’approbation future de carburant 100 % SAF en remplacement du carburéacteur, bien au-dessus des limites du mélange de 50% actuellement approuvé.

Adel Al Redha, Directeur de l’Exploitation d’Emirates Airline, a déclaré d’après le communiqué: « Ce vol est un moment important pour Emirates et une étape positive pour notre industrie alors que nous œuvrons ensemble pour relever l’un de nos plus grands défis, celui de réduire notre empreinte carbone. Le chemin a été long pour voir enfin décoller ce vol de démonstration 100% SAF. Emirates est la première compagnie aérienne de transport passagers au monde à exploiter un Boeing 777 à moteur GE fonctionnant avec du carburant 100 % SAF”.

“Nous espérons que des vols de démonstration historiques comme celui-ci contribueront à ouvrir la porte pour l’accroissement de la chaîne d’approvisionnement en SAF et à la rendre plus disponible et accessible dans toutes les zones géographiques, et surtout, abordable pour une adoption plus large de l’industrie à l’avenir”, a souligné Al Redha.

Pour sa part, Omar Arekat, vice-président, Ventes commerciales et marketing, Moyen-Orient, The Boeing Company, a félicité Emirates de la part de Boeing “pour ses essais de vol réussis en utilisant du carburant d’aviation durable (SAF)”, notant que “le carburant SAF jouera un rôle essentiel dans l’engagement de l’industrie aéronautique à atteindre l’objectif zéro émission nette d’ici 2050, ce qui nécessite une solide collaboration de l’industrie”.

A son tour, Mosab Alkubaisy, directeur des compagnies aériennes, Honeywell Aerospace Middle East, s’est dit “ravi d’appliquer notre technologie à une démonstration aussi importante. Le groupe auxiliaire de puissance 331-500 ou APU fait partie intégrante du système d’avion Boeing 777. L’APU fournit des systèmes de démarrage du moteur principal, de contrôle environnemental et de secours d’urgence pour l’avion au sol et en vol. Il utilise le même carburant que les moteurs de propulsion principaux”.

Actuellement, l’APU est certifié pour fonctionner avec seulement 50 % de SAF, donc cette démonstration est une première étape importante pour montrer la fonctionnalité et la capacité complètes de l’APU lorsqu’il fonctionne avec 100 % de SAF, a estimé Alkubaisy.

« La technologie de Virent convertit les sucres à base de plantes largement disponibles en composés qui rendent possible un carburant d’aviation 100 % durable, sans qu’il soit nécessaire de le mélanger avec du carburéacteur traditionnel », a déclaré Dave Kettner, président et avocat général de Virent, Inc.

Emirates s’engage à soutenir les initiatives qui aident à minimiser ses émissions de CO2, et la compagnie aérienne a déjà fait de grands progrès en matière d’efficacité et de conservation du carburant ainsi que des progrès opérationnels dans l’ensemble de ses opérations. La compagnie aérienne soutient également l’engagement collectif de l’industrie de l’IATA d’atteindre zéro émission nette d’ici 2050, et explore les possibilités d’augmenter l’efficacité énergétique opérationnelle, le SAF, les carburants d’aviation à faible teneur en carbone (LCAF) et les énergies renouvelables. La compagnie aérienne gère déjà un programme complet d’efficacité énergétique qui étudie activement et met en œuvre des moyens de réduire la consommation de carburant et les émissions inutiles, partout où cela est réalisable sur le plan opérationnel. Certaines des initiatives les plus importantes du programme comprennent l’exploitation de “pistes flexibles”, ou itinéraires flexibles – en partenariat avec des fournisseurs de services de navigation aérienne pour créer le plan de vol le plus efficace pour chaque vol. Ces efforts se poursuivent depuis 2003 et Emirates travaille avec l’IATA pour étendre ce système d’acheminement à travers le monde en tant que procédure d’exploitation standard lorsque cela est possible.

Le premier vol d’Emirates propulsé par du SAF mélangé à du carburéacteur a eu lieu en 2017, à partir de l’aéroport de Chicago O’Hare sur un Boeing 777. Il a reçu sa première livraison d’A380 propulsé par le carburant SAF en 2020 et a également transporté 32 tonnes de SAF pour ses vols de Stockholm la même année, a conclu le communiqué.