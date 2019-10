Le Maroc devrait logiquement, à la fin de l’année 2019, dépasser le cap des 13 millions de visiteurs, ainsi que celui des 25 millions de nuitées hôtelières, et engranger entre 75 et 76 milliards de dirhams (MMDH) de recettes, selon Said Mouhid, président de l’Observatoire du Tourisme. Pour rappel, comme déjà annoncé par Infomédiaire Maroc, durant les huit premiers mois de 2019, les arrivées de touristes ont connu une croissance moyenne de 6%.