Le leader de l’ingénierie au Maroc, Jacobs Engineering SA (JESA), fait désormais partie du groupe australien Worley Parsons suite à l’acquisition par ce dernier de la division ECR (Energy, Chemicals and Resources) dont fait partie JESA, auprès de l’américain Jacobs Engineering. JESA revendique un chiffre d’affaires de plus d’un milliard de dirhams, un résultat net social de plus de 117 millions de dirhams en 2018. Et avec un effectif de plus de 1 700 salariés, la société a signé des succès commerciaux au Maroc et en Afrique subsaharienne où elle dispose de trois filiales (en Côte d’Ivoire, en Ethiopie et au Bénin).