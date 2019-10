Les touristes Chinois ont dépensé un total de 127,5 milliards de dollars en voyages à l’étranger à travers le monde au premier semestre de cette année, selon un rapport de l’Administration d’Etat chinoise des changes. Plus de la moitié de ce montant a été dépensée dans les pays et les régions asiatiques, devant l’Amérique et l’Europe, d’après les statistiques de l’Administration des changes. Les cartes bancaires ont encore dominé les modes de paiements à l’étranger au cours de cette période, tandis que le paiement mobile a enregistré une forte croissance, en hausse d’environ 100% sur un an, précise la même source.