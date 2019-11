La transformation digitale qui a révolutionné les modes traditionnels de vente et de consommation, a touché toutes les activités, dont le tourisme, un secteur en pleine mutation dans un monde tourné vers les nouvelles technologies.

De plus en plus, les touristes s’appuient sur les canaux et plateformes digitaux pour tous ce qui se rapporte à leurs voyages, notamment la réservation. Les ventes en ligne dans le tourisme continuent à progresser et plus de la moitié des touristes consultent désormais des avis dans des sites spécialisés de voyage (TripAdvisor par exemple) ou dans les réseaux sociaux avant de réserver dans un établissement d’hébergement touristique ou d’organiser un voyage.

Un taux qui est appelé à augmenter davantage dans les années à venir. Et pour accompagner cette révolution, l’Office national Marocain du Tourisme (ONMT) a placé la digitalisation du secteur du tourisme au centre de ses priorités, en appelant à « recourir à des moyens innovants visant à commercialiser le produit Maroc et être en mesure de faire face à la concurrence mondiale ».