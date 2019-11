La Fédération marocaine des Traiteurs (FMT) et la Chambre française de commerce et d’industrie du Maroc (CFCIM) ont signé, à Casablanca, une convention de partenariat pour moderniser le secteur des traiteurs et développer son capital humain.

Paraphée par le président de la FMT, Mohamed Rahal Essoulami, et le président de la CFCIM, Philippe-Edern Klein, cette convention permettra aux entreprises membres de la Fédération de bénéficier d’une offre pédagogique pertinente et d’aide à la labellisation dans les métiers de la restauration et des services annexes.

Ces formations et mises à niveau, délivrées par des experts, constituent une première partie d’un dispositif de perfectionnement qui se déroulera sur tout le territoire national. Elles seront sanctionnées par une certification au bénéfice des participants.