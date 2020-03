Marrakech est la destination africaine la plus populaire, selon le classement 2020 des destinations touristiques les plus populaires au monde publié par le Traveler’s Choice Awards.

Décrite comme un « lieu magique regorgeant de marchés, jardins, palais et de mosquées », Marrakech devance Zanzibar et Fès qui complètent le podium continental.



Le Cap en Afrique du Sud, Nairobi au Kenya, Essaouira au Maroc, Arusha en Tanzanie, Overstrand en Afrique du Sud, Grand Baie à Maurice et les Chutes Victoria au Zimbabwe complètent quant à eux le Top 10 des destinations africaines les plus populaires d