Le magazine Time a publié, jeudi, sa liste annuelle des meilleurs sites touristiques du monde, pour l’année 2023.

La liste comprenait 5 pays arabes différents: Émirats arabes unis, Égypte, Arabie saoudite, Jordanie et Maroc.

S’agissant du Maroc, c’est la capitale, Rabat, qui a été placée sous les projecteurs par cette liste, grâce au renouveau artistique et culturel qui insuffle un « nouveau souffle à la ville ».

Le magazine souligne qu’en 2023, la Tour Mohammed VI, certifiée LEED-Or et HQE, sera la plus haute infrastructure de son genre en Afrique, dotée d’un hébergement luxueux et d’une terrasse panoramique à près de 800 pieds d’altitude.

La même source rappelle aussi l’envergure du Grand Théâtre de Rabat, récemment achevé de 1 821 places, en tant que « site culturel multifonctionnel ». « C’est le plus grand théâtre du monde arabe et d’Afrique », insistent la rédaction du Time.

Autre fait majeur mis en avant: En 2023, la ville accueillera le festival annuel Visa for Music, qui met en lumière des artistes émergents d’Afrique et du Moyen-Orient, ainsi que le Festival international du cinéma d’auteur de Rabat, qui projettera 18 films.