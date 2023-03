À fin février 2023, le nombre de travailleurs marocains en Espagne s’est élevé à 308.581 personnes. Le royaume se place, de fait, au second rang du top 5 des régions qui comptent une force de travail au sein du pays de la péninsule ibérique.

Les Marocains ont perdu leur place de premiers travailleurs extracommunautaires affiliés au régime de la sécurité sociale en Espagne, à fin février 2023. En effet, alors qu’ils étaient à la tête du top 5, avec 303,993 travailleurs, ceux-ci se sont retrouvés dépassés par les Roumains.

D’après les données du ministère espagnol du Travail, des migrations et de la sécurité sociale, le royaume est devancé par la Roumanie, qui vient en tête avec 332,627 travailleurs, et devance l’Italie (159,244), la Colombie (131,577) et le Venezuela (125,747).

Toujours selon ces mêmes données, le marché de l’emploi espagnol a connu une augmentation de 9,2 % du nombre moyen de travailleurs, ce qui équivaut à 207,573 personnes.

Au cours du mois de février, le secteur qui a enregistré la plus forte croissance est la fourniture d’électricité, de gaz, de vapeur et de climatisation avec 5 %, la construction avec 4,3 % et l’agriculture, l’élevage, la chasse, la sylviculture et la pêche avec 3,3 %.