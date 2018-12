Infomediaire Maroc – Pour la quasi-totalité des touristes danois ayant jeté leur dévolu sur Marrakech, l’attractivité de cette destination n’a pas changé d’un iota, au lendemain du double homicide ayant coûté la vie il y a une semaine à deux touristes scandinaves à Imlil (province d’Al Haouz), selon une professionnelle danoise du secteur.

« Naturellement, on était secoué comme tout le monde par l’horrible meurtre d’Imlil. Mais, une fois le choc dépassé, le curseur est toujours au beau fixe à Marrakech », a affirmé Suzanne Bach, directrice des opérations à Marokko Eksperten, une des agences les plus dynamiques dans le pays nordique et qui fait 85% de sa clientèle sur Marrakech.

Pour l’interviewée, le drame d’Imlil était « un lundi noir, surtout qu’il s’agit d’un lieu paisible que mes collègues et moi-même avions visité à plusieurs reprises. Avec nos partenaires locaux, les guides du trekking et les autorités, nous sommes parvenus à surmonter le choc ».

Selon cette agence, créée en 2014 et qui dispose de deux bureaux au Maroc et prévoit d’en ouvrir un autre dans la région nord, la destination a maintenu son trend particulièrement haussier durant les vacances d’hiver, sans enregistrer la moindre annulation.

« Nous avons parlé à nos clients en partance pour Imlil et beaucoup d’entre eux ont décidé d’y aller, même si certains ont préféré passer leurs nuitées ailleurs, non pas en raison d’une préoccupation quelconque pour leur sécurité, mais plutôt par égard pour l’émotion générale qui prévaut dans la région au lendemain de ce crime abject », a-t-elle dit.

« En tant que professionnels du secteur, nous avons été profondément touchés par les marques de compassion et de sympathie dont les Marocains ont fait montre durant toute cette rude épreuve, particulièrement sur les réseaux sociaux », a-t-elle expliqué, relevant que les médias danois, à l’instar des responsables du pays nordique, ont pris la mesure de ce formidable élan de solidarité avec les familles des victimes.

Réitérant sa compassion et ses condoléances aux familles éplorées des deux randonneuses Louisa Vesterager Jespersen, 24 ans, du Danemark, et Maren Ueland, 28 ans, de Norvège, elle a indiqué que « nos pensées vont également aux victimes collatérales de ce crime brutal, en l’occurrence les paisibles populations locales autour d’Imlil ».

Pour Bach, une fine connaisseuse du Royaume et de ses curiosités pour s’y être rendue plus de 40 fois pendant les 12 dernières années, l’attractivité du Maroc n’a pas cessé de croître au cours de la dernière décennies auprès des touristes danois, à la faveur notamment de la proximité (moins de cinq heures de vol), la beauté du climat et la richesse de l’histoire, de la culture et de l’artisanat.

« Ici, le visiteur peut faire en si peu de temps l’expérience des immenses étendues désertiques, des paysages majestueux des montagnes, des plages sablonneuses qui s’étendent à perte de vue, ou des randonnées à travers les ruelles sinueuses des médinas et des villes impériales », a-t-elle souligné.

La même professionnelle, qui a multiplié récemment les témoignages sur les plateaux de télévision, les ondes de la radio et les colonnes de la presse au sujet de l’hospitalité légendaire des Marocains, a indiqué que pour l’avenir Marokko Eksperten maintiendra Marrakech comme destination phare de ses produits, tout en s’ouvrant sur la région nord du Royaume, notamment la Baie de Tamuda, Tanger, Tétouan et Chefchaouen.

Rédaction Infomediaire.