Avec le démarrage de la saison estivale, le secteur aérien au Maroc, l’un des principaux moteurs de l’industrie du tourisme, semble bien préparé pour enregistrer un nouveau record en termes de volume du trafic commercial.

Cette période s’annonce sous les meilleurs auspices à la faveur notamment des vacances des Marocains résidant à l’étranger (MRE) au Maroc, du renforcement et de l’ouverture de nouvelles lignes opérées par plusieurs compagnies, des actions menées pour promouvoir la destination « Maroc », en plus de la croissance continue du trafic aérien depuis le début de l’année en cours.

Aussi, l’été 2024 se veut prometteur avec une amélioration significative de la connectivité aérienne à Casablanca et Rabat, portée par une demande croissante de slots (créneau horaire donné à une compagnie aérienne pour faire atterrir ou décoller son avion) dans ces deux aéroports.

C’est ce qu’avait affirmé le ministère du Transport et de l’Équipement, précisant que 34 compagnies aériennes ont sollicité plus de 57.206 slots pour des vols réguliers à l’aéroport Mohammed V, en hausse de 16,2% par rapport à l’été 2023 et de 5,05% comparativement à la même période de 2019.

Le ministère fait également savoir que 8 compagnies ont programmé des vols réguliers au niveau de l’aéroport de Rabat-Salé, avec une demande totale de 9.178 slots, marquant une croissance remarquable de 88% par rapport à l’été 2023 et de 96% par rapport à la même période 2019.

Et pour gérer au mieux cette saison qui sera marquée par un afflux massif de passagers, une série de mesures est mise en place dans les aéroports du Royaume, comme le renforcement des services, l’augmentation des capacités d’accueil et l’amélioration des infrastructures.

Compagnies aériennes : Royal Air Maroc en pôle position !

Pour les compagnies aériennes, la saison estivale se prépare des mois à l’avance pour garantir une offre en sièges suffisante et permettre aux passagers de tirer pleinement profit de leur expérience de voyage.

Des stratégies de marketing ciblées sont ainsi mises en place pour attirer les voyageurs en quête de soleil, de culture et d’aventure. Des vols charters sont également fréquemment opérés pour répondre à la demande saisonnière et offrir des liaisons directes vers des destinations comme Casablanca, Marrakech, Tanger, Dakhla, etc.

Dans le cadre de ses préparatifs pour cette période estivale, Royal Air Maroc (RAM) avait déjà annoncé, en mars dernier, le lancement, à partir du 22 juin courant, de lignes aériennes de Casablanca vers Naples, Manchester et Abuja.

L’ouverture de ces nouvelles lignes devrait permettre à RAM, qui ambitionne via son contrat-programme 2023–2037 de quadrupler sa flotte aérienne à 200 appareils, de renforcer son réseau et ses positions sur des marchés stratégiques.

La compagnie aérienne Binter Canarias a, quant à elle, rouvert mercredi, sa ligne estivale entre l’aéroport de Tanger et celui de Gran Canaria, dans le cadre d’un partenariat avec l’Office national marocain du tourisme (ONMT).

D’après le responsable de la communication internationale chez Binter, Borja Bethencourt, la compagnie offre cette saison 35,8% de sièges en plus par rapport à l’année précédente, atteignant ainsi 1.890 sièges disponibles pour ces vols qui seront opérationnels jusqu’à la fin du mois d’octobre prochain.

En outre, Binter prévoit de renforcer, en juillet, août et la première quinzaine de septembre, ses liaisons avec Agadir, avec un deuxième vol hebdomadaire.

La dynamique prévue du transport aérien en été 2024 profitera également de la récente inauguration par la compagnie Air Arabia, d’une nouvelle base aérienne à l’aéroport Rabat-Salé, avec de nouvelles dessertes comme Barcelone, Bâle, Istanbul, Bruxelles, et Paris.

À cet égard, la directrice générale d’Air Arabia Maroc, Laila Mechbal, avait précisé que cette base permettra de lancer 14 vols internationaux hebdomadaires et d’ajouter 3 vols internes pour la ligne Rabat-Agadir, pour atteindre 7 vols hebdomadaires.

Trafic aérien en été 2024 : vers la poursuite de la montée en puissance

Fort est de constater que le trafic aérien des aéroports du Royaume devrait poursuivre durant cet été, sa montée en puissance pour atteindre un nouveau sommet.

D’ailleurs, ces aéroports ont accueilli plus de 12,3 millions de passagers durant les cinq premiers mois de 2024, en augmentation de 19% par rapport à la même période un an auparavant, selon l’Office national des Aéroports (ONDA).

Ce trafic est réparti sur l’international (+19% à 11.135.210 passagers) et l’intérieur (+18% à 1.218.286 passagers).

D’après l’ONDA, l’évolution du trafic international a été favorisée par la création de plusieurs nouvelles lignes aériennes desservant les Aéroports du Maroc, dont celles de Marrakech : Leeds Bradford (Royaume-Uni), de Tanger : Lisbonne et Barcelone, de Rabat : Istanbul, Barcelone, Paris CDG, Bruxelles et Bâle Mulhouse (Suisse), de Tétouan : Amsterdam et Bilbao et de Casablanca : Abidjan.

Période clé pour les différentes parties prenantes de l’industrie du voyage et du tourisme, cet été promet d’être un grand succès à même de renforcer l’attractivité du Maroc et sa position en tant que destination estivale très prisée par les touristes nationaux et étrangers.

Yassine AHIZOUNE