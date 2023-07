Une convention de partenariat a été signée, mardi à Rabat, avec pour objectif de faciliter l’insertion des personnes en situation de handicap sur le marché du travail.

Conclu entre une compagnie d’assurance internationale et l’ONG Handicap International, ce partenariat vise à accompagner les personnes en situation de handicap en les intégrant dans le milieu professionnel à travers la formation d’une soixantaine de personnes, outre l’accompagnement de cette catégorie et la lutte contre les stéréotypes autour du handicap.

Cette convention a également pour objectif de permettre aux catégories vulnérables d’accéder au monde du travail, et d’encourager les autres entreprises à s’engager dans de telles initiatives.

À cette occasion, Céline Abric, chef de Mission Maroc chez Handicap International, a appelé à l’implication de tous les acteurs, qu’ils soient du secteur privé ou public, afin de réduire les inégalités sociales et assurer la protection sociale des personnes souffrant de vulnérabilité, qu’il s’agisse de femmes ou de personnes en situation de handicap.

Ce « partenariat exemplaire reflète la volonté de la compagnie d’assurance d’accompagner et d’offrir des opportunités d’emploi aux personnes handicapées et de faciliter leur intégration pour apporter un changement positif dans leur vie, celle de leurs familles et de la société dans son ensemble », a-t-elle ajouté dans une allocution de circonstance.

Pour sa part, Hassan Safssafi, chef de projet Emploi Inclusif à Handicap International, a expliqué que cette convention ambitionne de servir les personnes en situation de handicap et leurs familles, ajoutant de cette ONG internationale est convaincue que l’autonomie des personnes, en particulier celles en situation de handicap, et leur participation au service de la société sont tributaires de leur indépendance financière.

Ce partenariat permettra également à Handicap International de bénéficier de l’expertise du personnel de la compagnie d’assurance concernée dans divers domaines afin d’accompagner et d’intégrer ces personnes dans le monde du travail.