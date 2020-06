Le Maroc “a eu raison de maintenir le protocole thérapeutique à base de chloroquine” pour traiter les malades du nouveau coronavirus (Covid-19), a affirmé, ce dimanche, le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb.

“Le ministère de la Santé dispose d’un rapport pharmacovigilance en relation avec l’utilisation de la chloroquine et qui prouve qu’on a eu raison d’avoir maintenu notre décision”, a souligné Ait Taleb, qui s’exprimait lors d’un webinaire pour les professionnels de la santé et de la presse.

“Au moment où l’Organisation mondiale de la santé avait appelé à suspendre les essais cliniques au niveau mondial, le Maroc est resté attaché à sa décision initiale, dont la pertinence a été démontrée quelque jours après”, a-t’il soutenu, expliquant que la chloroquine “a un effet très positif dans le traitement du Covid-19”.

Il a rappelé que “le Maroc connait bien la chloroquine depuis longtemps, à travers son utilisation dans la médecine interne et pour le traitement du paludisme”, relevant que ses effets indésirables “ne posaient pas problème, du fait qu’ils sont connus et qu’on les maîtrisait parfaitement”.

“Nous sommes fiers de nos décisions judicieuses et prospectives en matière de protocoles thérapeutiques”, s’est réjoui le ministre, saluant le comité technique et scientifique “qui a pris des décisions très importantes et très efficientes car, en intégrant la chloroquine au protocole thérapeutique, il nous a permis d’éviter des répercussions chez les personnes atteintes”.

Cette rencontre virtuelle s’est tenue sous le thème “Comment réussir le déconfinement sur le plan sanitaire et économique ? Le rôle de de la presse dans la sensibilisation”, à l’initiative de la Société marocaine des sciences médicales et la Fédération nationale de la santé, en collaboration avec le ministère.