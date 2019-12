A partir du mercredi 1er janvier 2020, le réseau de tramway de Casablanca comptera une station voyageur supplémentaire, ANFA CLUBS, située sur le tronçon de la ligne T2 desservant le quartier de CASA ANFA.

En effet, cette nouvelle station permettra de faciliter davantage les déplacements des riverains et travailleurs dans la zone de CASA ANFA, desservie par la ligne T2, qui s’étend du Terminus Bernoussi au Terminus Ain Diab.

La station ANFA CLUBS bénéficiera aux habitants des quartiers de Casa Anfa, Hay Hassani, Oulfa, CIL, qui pourront accéder à la ville et à l’ensemble des stations voyageurs grâce aux 3 points de correspondance répartis sur le réseau de tramway.

Pour rappel, au lancement de la première ligne du tramway de Casablanca en décembre 2012, les 4 stations voyageurs situées dans ce quartier étaient demeurées fermées au public, et deviennent opérationnelles au fur et à mesure de l’avancement des chantiers dans la zone.

La première station à avoir bénéficié aux riverains de Casa Anfa, la station PLACE FINANCIERE, a été inaugurée le 30 Septembre 2019, et enregistre depuis son lancement un total de 21 334 voyageurs.

Les clients voyageurs qui souhaiteront accéder à cette nouvelle station, pourront acheter et recharger leur titre de transport au niveau des distributeurs à l’entrée de toutes les stations du réseau, ou souscrire à un abonnement au niveau de l’agence commerciale d’Abdelmoumen. Et pour davantage de proximité de service et répondre à la demande des premiers clients, des cartes rechargeables, plus économiques que le ticket jetable, seront vendues à l’intérieur même de la station