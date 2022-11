La Société du Tramway de Rabat-Salé vient d’élargir son champ d’actions pour devenir désormais « Rabat Région Mobilité », nouvel acteur clé de la mobilité durable dans la conurbation de Rabat-Salé-Skhirat-Témara.

Cette transformation institutionnelle, qui s’inscrit dans la politique nationale de gouvernance de la mobilité intégrée, marque ainsi une étape importante et un saut « qualitatif » dans l’organisation et la gestion des différents modes de transport urbain, indique la société dans un communiqué.

Adoptée lors de la dernière assemblée générale extraordinaire de la Société du Tramway de Rabat Salé « STRS », cette évolution s’accompagne par un changement des statuts de la société, de sa raison sociale et l’adoption d’une nouvelle identité visuelle, traduisant les ambitions de gestion unifiée de la mobilité et le fort ancrage territorial d’une structure au service de l’intérêt général.

« Rabat Région Mobilité » (RRM) a pour objet « le développement, la réalisation et la gestion de toutes activités liées au transport public urbain, ainsi que de toutes activités de service public complémentaires, de nature commerciale ou industrielle, nécessaires aux usagers ou susceptibles de contribuer à une meilleure gestion de la mobilité urbaine dans le ressort territorial des collectivités et/ou du groupement de collectivités actionnaires, ou encore de favoriser l’usage des transports collectifs ».

Sous la nouvelle dénomination, la société capitalise sur une structure forte d’une expérience de près de 15 ans et reconnue tant au niveau local qu’international pour son expertise et sa quête d’innovation, avec pour nouvelle mission de relever les grands défis de développement socio-économiques et environnementaux qui attendent le territoire pour construire durablement l’avenir de la mobilité de la conurbation de Rabat-Salé-Skhirat-Témara, souligne-t-on de même source.

Société de développement local, Rabat Région Mobilité est détenue conjointement par l’État et l’établissement de coopération intercommunale Al Assima, dont le champ d’intervention va au-delà de l’activité de transport urbain par Tramway, pour être désormais le nouvel acteur de la mobilité urbaine durable.

Elle va aussi conduire et accompagner tous projets ou actions visant le développement économique et social des populations à travers la gestion efficace et efficiente de la mobilité durable, conclut le communiqué.