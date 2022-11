Deux accords de prêts pour le financement de deux programmes portant sur le développement de la céréaliculture et la généralisation de la couverture sociale, ont été signés, lundi à Rabat, par le ministre Délégué auprès de la ministre de l’Economie et des Finances, chargé du budget, Fouzi Lekjaa et le Représentant Résident du Bureau national de la Banque Africaine de Développement (BAD) à Rabat, Achraf Tarsim.

Il s’agit du Programme d’Appui au Développement Compétitif et Résilient de la Céréaliculture (PADCRC), d’un montant de 199 M€ (soit environ 2,16 milliards de dirhams) et du Programme d’Appui à la Généralisation de la Couverture Sociale (PAGCS), d’un montant de 87 M€ (soit environ 944 millions de dirhams).

Ces deux accords ont été signés en présence du ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki et du ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Ait Taleb.