La chaîne kényane Ctizen TV a diffusé, vendredi soir, un reportage des « plus élogieux » sur le secteur du transport public, notamment à Rabat, Casablanca et Marrakech.



« Le Maroc a su faciliter la vie de ses citoyens en mettant à leur disposition un système de transport public des plus efficaces en Afrique, puisque le nouveau tramway mis en circulation récemment est doté d’une précision et une ponctualité exceptionnelles et aussi un tarif des moins onéreux puisqu’avec seulement 6 dirhams, équivalents à 60 shillings kényans, on peut parcourir plus de 25 kms et faire la navette avec une ville adjacente de Rabat, Salé », souligne l’auteur du reportage diffusé au Prime Time, sur Citizen TV.



« Le système du transport au Maroc, ajoute le reportage, a aussi facilité la vie de milliers d’étudiants qui peuvent facilement rejoindre Madinat al Irfane, la ville estudiantine par excellence, exceptionnellement bien desservie ».



Un autre angle du reportage qui a été diffusé en Swahili et en anglais, a été réservé au TGV « qui peut parcourir le trajet Tanger-Casablanca en moins de 3 heures », une grande performance au niveau africain.



Une rubrique du reportage a été consacrée au secteur touristique du Maroc qui a su attirer pas moins de 12 millions d’étrangers, « une prouesse imputable, selon le journaliste, à la capacité de ce pays nord africain à préserver intacte sa culture riche et diversifiée »