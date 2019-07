La Fédération des Technologies de l’Information, des Télécommunications et de l’Offshoring (APEBI) a annoncé, ce vendredi à Casablanca, avoir lancé une consultation publique pour accompagner la transition digitale du Royaume.

Et selon un communiqué de l’APEBI, cette initiative vise à recueillir leur vision et leurs recommandations autour du développement de ce secteur au niveau national et son rôle dans les politiques publiques et les stratégies de croissance des entreprises marocaines.

La restitution des résultats de cette consultation publique permettra la production d’un livre blanc qui sera présenté lors de la prochaine édition de l’AITEX – AFRICA IT EXPO, qui aura lieu les 24 et 25 octobre prochains à Rabat.