Le nombre de sièges de transport aérien a augmenté de 40% en 2024, contre une hausse d’environ 22% en 2023, a annoncé lundi à la Chambre des représentants, la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor.

Répondant à trois questions orales sur les « nouveautés de la stratégie de relance du secteur touristique », Ammor a indiqué que le ministère a établi plusieurs partenariats avec des voyagistes et des agences de voyages en ligne, ajoutant que plusieurs axes sont actuellement en cours de mise en œuvre, notamment la promotion et l’amélioration des liaisons aériennes, la diversification de l’offre touristique, le renforcement des infrastructures, le développement du tourisme interne et la qualification des ressources humaines.

En ce qui concerne le développement du tourisme interne, la Feuille de route élaborée y a consacrée deux filières importantes, à savoir « Tourisme interne – Bord de mer » et « Tourisme interne – Nature et découverte », afin de développer de nouveaux produits touristiques répondant aux exigences des touristes marocains, a affirmé la ministre, soulignant que le défi est d’encourager le tourisme interne tout au long de l’année, afin que tous les Marocains puissent profiter des atouts touristiques de leur pays.

S’agissant des ressources humaines, elle a rappelé qu’il y a trois programmes dédiés, notamment le programme « cadres intermédiaires » et le programme « formation continue de qualité », ainsi que le lancement, pour la première fois, du programme « validation des acquis de l’expérience » au profit de 7.550 personnes entre 2023 et 2026.

Ammor a, en outre, relevé que la Feuille de route « commence à porter ses fruits », précisant que le ministère s’est concentré sur la diversification de l’offre touristique pour 12 régions et a signé des contrats d’application avec huit régions.

En présentant les indicateurs numériques, la ministre a dit : « Notre pays a enregistré des réalisations record dans le secteur du tourisme, avec 14,5 millions de touristes ayant visité notre pays en 2023, soit une augmentation de 34% par rapport à 2022.

Le secteur a également généré 105 milliards de dirhams de recettes en devises en 2023, soit une augmentation de 27 milliards de dirhams par rapport à 2019.

« Par ailleurs, elle a souligné que le Maroc connaît « une croissance exceptionnelle » au 1er semestre de 2024, avec l’arrivée de 7,4 millions de touristes, représentant une augmentation de 14% par rapport à 2023 et de 38% par rapport à 2019.

A cet égard, la ministre a précisé que « les objectifs prévoyaient un million de touristes supplémentaires pour toute l’année 2024, alors que le Maroc a accueilli en seulement six mois plus de 900.000 touristes supplémentaires. »