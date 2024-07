Stellantis a annoncé l’acquisition en deux étapes de Sopriam, filiale du groupe Al Mada, avec une prise de contrôle majoritaire immédiate et le rachat de 100% des actions début 2025.

Le groupe automobile assurera désormais l’importation et la distribution au Maroc de ses marques Peugeot, Citroën et DS Automobiles, à l’instar des autres marques du Groupe (Fiat, Abarth, Jeep®, Alfa Roméo) à travers son propre réseau de distribution.

Cette montée au capital ouvre un nouveau chapitre dans la consolidation des activités de Stellantis au Maroc, inauguré en 2015 dans le cadre du partenariat stratégique avec le gouvernement marocain, fait-on savoir.

Aujourd’hui, la présence diversifiée de Stellantis au Maroc s’illustre à travers un large réseau commercial ; l’implantation du premier Africa Technical Center (ATC) à Casablanca dédié aux « Core Technologies » et aux solutions de mobilité future ; ainsi que la croissance soutenue de l’usine Stellantis à Kénitra, qui verra sa capacité de production doubler à l’horizon 2027 pour atteindre 400.000 véhicules.

« Par cette acquisition, Stellantis renforce son engagement à favoriser le développement de l’industrie automobile au Maroc. Aujourd’hui, notre usine Stellantis de Kénitra se positionne déjà parmi les meilleurs sites industriels de Stellantis, et contribue pleinement aux ambitions régionales du Groupe visant à atteindre une capacité de production annuelle d’un million de véhicules d’ici 2030, avec une intégration locale dépassant les 90 % », a déclaré Samir Cherfan, Directeur des Opérations de Stellantis Moyen-Orient et Afrique.

Et d’ajouter: « s’agissant de nos objectifs commerciaux, notre ambition est de devenir Market Leader avec plus de 22% de part de marché d’ici 2030, en phase avec les objectifs stratégiques « Dare Forward 2030″. Avec cette intégration verticale d’envergure de nos activités d’importation et de distribution, de surcroît dans un marché-clé pour nous, nous réalisons une avancée significative vers la réalisation de cet objectif ».

Dans le cadre de cette acquisition, Stellantis s’engage par ailleurs à proposer une expérience client unifiée et renforcée dans tout le Royaume.

Yves Peyrot des Gachons, Directeur Général de Stellantis Maroc, a déclaré : « en optimisant nos capacités commerciales et en consolidant les synergies entre nos différents métiers, nous nous engageons à offrir à nos clients une expérience uniforme conforme aux standards de qualité élevés de Stellantis, et alignée sur notre approche centrée sur le client (Customer Centricity) ».

Il ajoute : « de plus, nos clients auront accès à une gamme élargie de véhicules et bénéficieront de solutions de mobilité toujours plus innovantes. Plus que jamais, nous nous engageons à leur fournir une mobilité plus propre, sûre et accessible ».

Il termine : « je tiens enfin à exprimer ma sincère reconnaissance envers Sopriam et ses équipes managériales pour les plus 90 années de partenariat exceptionnel que nous avons partagées. Ensemble, nous avons traversé de nombreuses étapes et surmonté de nombreux défis, en restant toujours fidèles à notre engagement envers l’excellence et l’innovation. Je remercie Sopriam pour sa confiance, sa collaboration continue et son dévouement, qui ont été essentiels à notre succès commun ».

À l’issue du Conseil d’Administration qui s’est tenu aujourd’hui, Samir Cherfan a été nommé Président du Conseil d’Administration de Sopriam. Yves Peyrot des Gachons a été désigné Directeur Général de Sopriam.