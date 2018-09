Infomédiaire Maroc – Après avoir lancé avec succès ses activités à Casablanca en novembre 2017, Heetch, toujours soucieuse de proposer des solutions de mobilité aussi pratiques qu’innovantes va étendre ses services à Rabat, à partir du 17 septembre 2018.

Et pour sa première implantation à Rabat, Heetch commencera par une flotte de 200 chauffeurs de taxis, un chiffre qui ne manquera pas de progresser durant les prochains mois afin d’atteindre une couverture plus large.

A Casablanca, l’application a pu asseoir en moins d’une année, un large réseau de partenaires avec une flotte composée de 4 000 chauffeurs de taxis auxquels s’ajoute un important contingent de drivers, pour un total de 150.000 trajets par mois.

Soucieuse de développer une solution viable, légale et concertée avec les professionnels du secteur et les pouvoirs publics, Heetch a développé le label «Fiddek» grâce un partenariat avec le Syndicat National des Taxis Marocains relevant de l’UMT. Ce label permet de garantir un certain nombre de critères liés notamment à la propreté et à la qualité de service. L’offre « Fiddek » de Heetch demeure la première application de transport au Maroc à avoir été dotée d’un cadre légal.

Ainsi, et grâce à l’application Heetch, qui est facilement téléchargeable sur iPhone et Android, les usagers de Heetch seront à la fois géolocalisés et informés en temps réel de l’avancée de leurs conducteurs. Comme à Casablanca, ce service sera disponible à Rabat et dans les autres villes où Heetch entend s’implanter, 24H/24 et 7J/7.

Rédaction Infomédiaire