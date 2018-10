Infomédiaire Maroc – Forte de son succès sur le continent européen, la start-up française Heetch s’est implantée à Casablanca, il y a un an exactement. En septembre 2018, c’était au tour de Rabat d’accueillir ses premiers taxis «Fiddek». Aujourd’hui, Heetch est pourvue d’une flotte de plus de 4 000 taxis dotés de la première application légale de transport au Maroc et opère 150 000 trajets par mois.

Dans son siège social de Casablanca, opère une équipe de 14 collaborateurs, tous Marocains. L’entreprise s’implantera très prochainement à Marrakech et elle ne compte pas s’arrêter là puisque d’autres sites implantations sont dès à présent étudiés en vue d’accueillir l’offre de taxis «Fiddek». Heetch continue d’ailleurs de recruter afin de faire face à sa forte croissance au Maroc.

Pour rappel, «Fiddek», l’application lancée par Heetch en novembre 2017, permet aux usagers, par le biais d’un terminal mobile et d’une connexion Internet, d’enregistrer leurs lieux de départ et d’arrivée, avant d’être mis en relation avec des taxis partenaires de Heetch. Fonctionnant 24h/24 et 7j/7, ce service se décline en deux catégories : les taxis «Fiddek rouges», opérant dans l’espace urbain, et les taxis «Fiddek blancs», qui assurent les liaisons en dehors de ce périmètre, comme le trajet Casablanca – aéroport Mohammed V.

Rédaction Infomédiaire