Infomédiaire Maroc – Careem, entreprise offrant des services de réservation de voitures avec chauffeurs, annonce, vendredi avoir opéré un rapprochement avec deux des principaux syndicats de taxis au Maroc, à travers la signature d’un protocole d’accord avec l’Union nationale des taxis (UNT) et le Syndicat démocratique des transports (SDT).

Ces deux syndicats, qui représentent respectivement 5.000 et 1.700 taxis à travers le territoire national, vont fédérer leurs affiliés autour de ce projet structurant, indique vendredi un communiqué de Careem, qui précise que le protocole d’accord portera dans un premier temps sur la ville de Casablanca, avec la volonté, partagée par toutes les parties, d’élargir prochainement ce partenariat aux autres villes du royaume.

Pour rappel, Careem a été fondée en 2012 à Dubaï et opère dans plus de 100 villes réparties dans 15 pays en Afrique du Nord, au Proche-Orient, en Turquie et au Pakistan, avec plus de 24 millions d’utilisateurs et 850 000 capitaines dans ces différents marchés.

L’entreprise est présente au Maroc depuis 2015 et comptabilise plus de 300 000 usagers et des millions de courses effectuées.

Rédaction Infomédiaire