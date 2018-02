Infomediaire Maroc – Careem, leader émirati dans les services de réservation de voitures avec chauffeurs, qui propose à tous des services de transport fiables, sûrs et économiques, via son application, annonce être ‘‘fière’’ de sa présence au Maroc, ‘‘malgré quelques obstacles momentanés et franchissables’’.

L’entreprise confirme en outre son engagement à développer les services de transport au Maroc, à créer plus d’opportunités d’emplois et à mener des initiatives à caractère social.

Au Maroc, les services Careem ont suscité un réel engouement de la part des utilisateurs et des capitaines, avec plus de 100 000 utilisateurs des services Careem et plus de 1 000 capitaines.

Ces chiffres, ‘‘qui appellent à l’optimisme’’, augmenteront certainement, encourageant l’entreprise à poursuivre son développement au Maroc ‘‘en parfaite harmonie avec les autres composantes du secteur des transports’’.

