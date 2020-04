Le ministère mauritanien du Commerce et du Tourisme a indiqué, ce jeudi, que toutes les facilités ont été accordées aux camionneurs marocains pour assurer l’approvisionnement du marché local en marchandises et en denrées alimentaires dans de bonnes conditions, suite aux mesures prises par les autorités du pays pour se prémunir contre le nouveau Coronavirus.

Ces garanties ont été formulées lors d’une visite effectuée par l’ambassadeur du Maroc à Nouakchott, M. Hamid Chabar, et le secrétaire général du ministère mauritanien du Commerce et du Tourisme, Ahmed Salem Ould Bouhdah, à la nouvelle station que les autorités mauritaniennes ont mis en place au profit des routiers marocains pour décharger leurs marchandises destinées au marché mauritanien.

S’exprimant à cette occasion, Mahfoud Ould Beyah, chargé de mission au ministère, a déclaré que le nouvel espace, situé à l’entrée nord de la capitale Nouakchott, est assez grand et équipé de toutes les installations nécessaires pour assurer le confort de ces chauffeurs.

Cette visite vise particulièrement à s’informer des problèmes auxquels font face ces chauffeurs et s’atteler à leur trouver des solutions, tout en les encourageant à continuer d’approvisionner le marché mauritanien en divers produits alimentaires (légumes, fruits et autres), a-t-il dit lors d’une déclaration à la presse.

Le responsable a de même souligné qu’il s’agit aussi d’informer les chauffeurs professionnels marocains des mesures préventives prises par les autorités mauritaniennes pour endiguer la propagation du covid-19.

“Nous leur avons demandés de coopérer à l’effort visant à contenir cette pandémie mondiale”, afin de préserver leur sécurité et celle des citoyens, a-t-il dit.

Il a, à cette occasion, salué le rôle central que ces camionneurs marocains jouent dans l’approvisionnement du marché mauritanien tout au long de l’année, en particulier au cours du mois sacré du Ramadan, ce qui permet de répondre aux besoins des Mauritaniens à des prix abordables.

Pour sa part, le diplomate marocain a déclaré que cette visite vient encourager les routiers marocains à continuer d’approvisionner le marché mauritanien en légumes, fruits et autres biens et marchandises, saluant les mesures prises par les autorités de ce pays pour lutter contre le Coronavirus.

Dans une déclaration similaire, Chabar a expliqué que cet espace a été aménagé et équipé pour permettre aux camions qui arrivent quotidiennement du Maroc et dont le nombre est estimé entre 50 et 70 de décharger leurs cargaisons dans de bonnes conditions, ainsi que d’éviter l’encombrement du marché situé à Nouakchott, exprimant sa gratitude aux autorités mauritaniennes pour cette initiative louable.

De leur côté, plusieurs chauffeurs marocains se sont déclarés satisfaits de la mise en place de cette station, qui peut accueillir un grand nombre de camions et leur permettre de décharger leurs cargaisons avec fluidité. Ils ont aussi exprimé leur ferme disposition à respecter les mesures préventives prises par les autorités mauritaniennes pour limiter la propagation du nouveau Coronavirus.

Le 14 avril, le ministre mauritanien du Commerce et du Tourisme, Sid Ahmed Ould Mohamed, avait déclaré, lors d’une visite à cette station, que les pouvoirs publics de son pays ne ménageraient aucun effort pour assurer le confort des chauffeurs marocains et leur permettre de décharger leurs camions dans de bonnes conditions.