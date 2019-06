Ce mois de juin marque une nouvelle étape dans le développement de Heetch au Maroc : la première application légale de transport dans le Royaume vient en effet d’obtenir son autorisation officielle d’exercer dans la Wilaya de Marrakech. La ville ocre est ainsi la troisième ville, après Casablanca et Rabat, à voir ses habitants et ses visiteurs bénéficier des services de taxis labellisés «Fiddek». Et ce n’est pas fini, vu le succès remporté par ce nouveau modèle de transport, aussi pratique que vertueux.

Stratégie gagnante pour Heetch! Dès novembre 2017, date de l’implantation au Maroc de cette application mobile, Heetch s’est démarquée par sa volonté de se doter d’un cadre légal et de développer un modèle bénéfique à la fois pour les usagers et pour les transporteurs, tous chauffeurs de taxi professionnels. Le résultat est au rendez-vous : 5.000 chauffeurs de taxis de Casablanca et Rabat déjà inscrits, auxquels il faut ajouter 500 taximen marrakchis, un chiffre qui devrait doubler dans les prochains mois. Heetch, c’est aussi des centaines de milliers de trajets par an effectués dans de très bonnes conditions de confort et de sécurité et des centaines de milliers de passagers satisfaits.

A Marrakech, transport mais pas que…

Comme dans toutes les villes d’implantation de Heetch au Maroc, les chauffeurs de taxi désireux d’intégrer la plateforme ont suivi une formation, dispensée en partenariat par l’UMT et la CTS de Marrakech, afin d’obtenir le label «Fiddek». Celui-ci garantit un certain nombre de critères liés, notamment, à la propreté et à la qualité de service. Compte tenu de la spécificité de la capitale touristique du Maroc, le cursus habituel s’est vu complété par une formation sur l’histoire de la ville et sur ses principaux centres d’intérêt, de quoi permettre aux chauffeurs d’accueillir encore mieux les milliers de visiteurs qui se pressent tout au long de l’année dans la cité ocre. On notera aussi que Heetch est en contact avec de nombreux représentants de secteurs de l’hôtellerie et des loisirs en vue de réfléchir mutuellement à des solutions de mobilités adaptées aux touristes.

Heetch, une formule gagnant-gagnant

Le succès de Heetch et son déploiement continu au Maroc reposent sur un modèle de développement unique qui traduit l’engagement social de Heetch et son implication dans la mise en œuvre de solutions de transport innovantes, qui avantagent tous les intervenants tout en favorisant la montée en qualité du secteur.

En effet, afin de profiter de ce service rapide, confortable et sûr, les usagers paient un tarif identique à celui qu’indique le compteur, majoré de seulement 10 dhs TTC par course.

Quant aux chauffeurs respectueux du cahier des charges mis en place par Heetch en partenariat avec les syndicats, ils bénéficient progressivement d’une couverture maladie, ainsi que de réductions sur les abonnements Internet et sur les pneumatiques.

Fort de son succès sur Casablanca, Rabat et Marrakech, Heetch ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Sa stratégie de développement continue prévoit en effet un déploiement de ses services sur les principaux pôles économiques du Royaume. Autant de villes qui pourraient ainsi bénéficier d’une réponse pratique et sûre aux problèmes de mobilité et de transport de leurs habitants.