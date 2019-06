Les travaux de la 26ème Assemblée générale de la Banque africaine d’import-export (Afreximbank), placée sous le thème « Transformer le commerce africain», se sont ouverts ce jeudi à Moscou avec la participation du Maroc.

La tenue de cette Assemblée générale de l’Afreximbank, à laquelle participe la Secrétaire d’État chargée du Commerce extérieur et présidente du Comité Technique Spécial chargé du Commerce, de l’Industrie et des ressources Minières de l’Union africaine, Rkia Derham, s’inscrit dans le cadre d’une série d’événements organisés en Russie en préparation du Sommet Russie-Afrique prévu le 24 octobre à Sotchi.

Intervenant à l’ouverture de cette rencontre, le ministre des Affaires étrangères russe, Serguei Lavrov, a souligné que la Russie soutient les États africains dans la recherche de solutions indépendantes aux crises et aux conflits sur le continent.

« La Russie, à la fois par des voies bilatérales et en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, continue de soutenir les pays africains selon le principe, problèmes africains–solutions africaines », a affirmé le chef de la diplomatie russe.

Il a souligné que le Sommet Russie-Afrique permettra de débattre d’un large éventail de questions internationales et d’examiner les moyens d’approfondir la coopération russo-africaine dans une multitude de domaines.

Le programme de l’Assemblée générale de l’Afreximbank, qui se tient du 20 au 22 juin, comporte des conférences autour de thèmes tels »les perspectives du multilatéralisme dans une ère de protectionnisme », « Commerce Sud-Sud : voie de l’intégration africaine dans l’économie globale », « Financement du commerce sud-sud » et « L’industrie minière : une approche intégrée pour le développement ».

Les participants débattront également de sujets portant sur »les synergies des entreprises africaines dans le marché russe », « Les solutions et la sécurité internet pour réguler les tâches gouvernementales et municipales » et « l’infrastructure ferroviaire comme clé du développement en Afrique ».

L’Assemblée générale de l’Afreximbank est un événement annuel réunissant près de 1500 participants dont des décideurs, représentants de gouvernements, spécialistes et hommes d’affaires pour débattre de thèmes tels que le financement du commerce, le développement des exportations et la stabilité financière en Afrique.

Le partenariat économique entre la Russie et l’Afrique n’a cessé de croitre durant la dernière décennie, enregistrant une hausse de 124% en 2018, avec 10 milliards de dollars de chiffre d’Affaires.