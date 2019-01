Infomédiaire Maroc – Et de trois pour Heetch ! Après Casablanca et Rabat, Marrakech s’apprête à accueillir ses premiers taxis labellisés «Fiddek» en ce début d’année 2019.

Présente au Maroc depuis novembre 2017, la première application légale de transport au Royaume semble ainsi bien partie pour tisser sa toile vertueuse à travers les principales agglomérations du pays.

Après la conquête de la Capitale économique en novembre 2017, puis celle de la Capitale administrative en septembre 2018, voici venu le tour de la Capitale touristique du Maroc de succomber aux charmes de Heetch. Prévu pour le 19 janvier 2019, le déploiement de Heetch au niveau de Marrakech, réputée pour être la première destination touristique du Royaume, contribuera sans nul doute au renforcement de l’offre de mobilité au profit aussi bien des touristes que des locaux.

Avec ce lancement, Heetch franchit un nouveau pas dans sa stratégie visant à tisser une toile vertueuse, rapidement et sûrement, à travers les principales agglomérations du pays. Comme à son habitude, Heetch a choisi de s’associer exclusivement avec les taxis professionnels. Pour ce faire, des contacts fructueux ont été menés avec les principales centrales syndicales représentatives du secteur à Marrakech. L’objectif à court terme étant de conclure des partenariats gagnant/gagnant, avec 100 chauffeurs de taxis pour le lancement, et d’arriver avant l’été, à un total de 500 chauffeurs inscrits.

En plus des syndicats, d’autres contacts sont en cours avec les représentants des secteurs de l’hôtellerie et des loisirs en vue de promouvoir l’offre Heetch et de réfléchir mutuellement à des solutions de mobilité adaptées aux touristes.

En parallèle et compte tenu de la spécificité de Marrakech, la formation des chauffeurs Marrakchis de Heetch dispensée en partenariat avec l’UMT et la CTS (Coopérative Taxis Service) de Marrakech, sera renforcée par un cursus complémentaire incluant une initiation à la composante touristique de la ville, son histoire séculaire et ses principales attractions touristiques.

Bien entendu, les chauffeurs Heetch de Marrakech profiteront des mêmes avantages sociaux que leurs homologues Casablancais et Rbatis. Soucieuse du devenir des professionnels, Heetch a en effet œuvré dès son implantation au Maroc pour la généralisation de l’assurance maladie en faveur de ses taxis partenaires. Aujourd’hui, plusieurs centaines de chauffeurs bénéficient d’une couverture maladie développée avec Shell. Ils profitent également de réductions sur les abonnements internet, ainsi que sur les pneumatiques.

Capitale touristique du Royaume et lieu de villégiature des clients internationaux de Heetch, Marrakech s’est imposée comme le prolongement logique de sa stratégie visant à maximiser sa présence au Maroc, notamment en offrant une alternative aussi pratique que complémentaire aux moyens de transport traditionnels.

Avant même son implantation dans la ville ocre, l’application avait ainsi enregistré plus de 20.000 connexions depuis Marrakech.

Pressentie comme le prochain Hotspot de Heetch au Maroc, Marrakech est bien partie pour devenir la deuxième ville en terme de flux, après Casablanca.

Rédaction Infomédiaire