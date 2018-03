Infomédiaire Maroc – Le Maroc et le Gabon ont signé, ce mercredi à Casablanca, une convention confiant à l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) la formation au profit d’élèves formateurs gabonais, dans les métiers du transport et de la logistique, qui assureront la formation au centre de Libreville.

Cette convention a été signée par la ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et de l’Insertion des Jeunes du Gabon, Carmen Ndaot, et le DG par intérim de l’OFPPT, Loubna Tricha, à l’issue d’une rencontre à laquelle ont pris part les responsables des départements de l’emploi et de la formation des 2 pays.

Rédaction Infomédiaire