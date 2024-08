La compagnie nippone de transport maritime, Ocean Network Express (ONE), a officialisé son entrée sur le marché marocain en lançant Ocean Network Express Morocco (ONE Morocco), une coentreprise avec Universal Shipping.

Le partenariat entre ONE et Universal Shipping marque une étape significative dans l’évolution des services maritimes au Maroc. En intégrant des solutions numériques avancées, cette nouvelle entité cherche à améliorer l’efficacité et la fiabilité des services d’expédition pour les entreprises locales, tout en facilitant les échanges commerciaux internationaux.

L’implantation à Casablanca et Tanger, deux hubs stratégiques du commerce international, permet à ONE de maximiser la couverture logistique sur l’ensemble du territoire marocain. Casablanca, centre névralgique de l’économie du pays, et Tanger, avec son port de transbordement de premier plan, renforcent ainsi la capacité de ONE à offrir des services adaptés aux spécificités du marché local.

En s’installant au Maroc, Ocean Network Express ambitionne de jouer un rôle clé dans la modernisation du secteur logistique marocain, en fournissant des services de qualité tout en intégrant des technologies numériques pour optimiser la gestion des flux commerciaux.