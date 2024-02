L’armateur chinois Cosco Shipping vient de procéder à l’inauguration d’une nouvelle filiale marocaine à Casablanca.

Baptisée « Cosco Shipping Lines (Morocco) SARL », cette nouvelle entité « jouera un rôle clé dans le commerce entre l’Afrique du Nord et le reste du monde », selon l’opérateur chinois du transport maritime de marchandises.

A cette occasion, le président de Cosco Shipping Europe, Wang Mingfeng, a souligné l’importance de l’Afrique du Nord, et particulièrement du Maroc, dans les plans de couverture mondiale de l’entreprise.

Cosco Shipping avait d’ailleurs lancé, en août 2023, une liaison maritime entre la Turquie, l’Espagne et le Maroc (service TSM).

Le service TSM, qui relie les ports espagnols de Barcelone et Valence à la Méditerranée orientale (Grèce et Turquie) et au port de Casablanca.

Il se distingue par la connexion rapide, de seulement trois jours, entre Barcelone et le Pirée, ainsi que par la large couverture des destinations depuis ce port grec, avec l’Europe continentale et le Moyen et Extrême-Orient. Le service TSM propose également des liaisons express avec Casablanca, depuis le port de Valence, avec un transit time d’une journée.