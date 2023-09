La compagnie maritime néerlandaise, WEC Lines, a annoncé en début de semaine au lancement d’une nouvelle ligne reliant l’Europe au Maroc. L’« Euro-Maroc service » transitera via Rotterdam, Antwerp et Casablanca, facilitant le transport depuis le Portugal, l’Espagne et la France.

La nouvelle ligne maritime sera opérationnelle à partir du 19 septembre, d’après la compagnie. « En partant de Montoir mardi et en arrivant à Thamesport le jeudi, ce service propose une alternative écologique au transport par camion depuis l’ouest de la France vers l’Angleterre », indique WEC Lines.

Au total, 10 ports figurent sur cette nouvelle liaison, à savoir Thamesport, Rotterdam, Antwerp, Montoir, Bilbao, Vigo, Leixões, Setubal, Figueria da Foz et Casablanca. L’objectif étant de créer un pont stratégique pour ces hubs économiques. Le service sera assuré par 3 navires de 800 EVP selon une rotation à jours fixes de 21 jours, avec des liaisons maritimes à courte distance.

Caesar Luikenaar, directeur général de WEC Lines a indiqué à ce sujet : « nous sommes fiers d’être de véritables spécialistes de nos zones géographiques alliés à une approche personnelle. Nous comprenons les besoins des clients et apprécions le contact direct et la facilité de faire des affaires avec eux ».