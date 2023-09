Présidée par Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, la Fédération Royale Marocaine de Golf (FRMG) organise la deuxième édition de l’Open féminin des clubs au Mazagan Beach and Golf Resort à El Jadida du 8 au 10 septembre 2023.

Pour cette deuxième édition, huit équipes sont en lice, chacune composée de six joueuses et d’une capitaine d’équipe. Elles s’affronteront sur 2 tours en Stroke Play, formule qui permet une grande diversité dans le jeu et des défis techniques pour toutes les participantes.

Les huit équipes suivantes prendront part à cette compétition :

Casa Green Golf

Royal Golf de Fès

PalmGolf Casablanca

Golf de l’Océan

Royal Golf Dar Es Salam

Royal Golf Anfa Mohammedia

Royal Golf d’El Jadida

Golf de Saidia Lacs

Cette initiative fait partie du plan d’action de la Commission Féminine de la Fédération Royale Marocaine de Golf (FRMG) dont le but est de développer le golf féminin au Maroc. L’Open féminin des Clubs est l’une des 12 compétitions 100 % féminines du calendrier sportif annuel de la Fédération.