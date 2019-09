La répartition de la consommation énergétique nationale montre que le transport est le secteur le plus énergivore, avec 38% de la consommation totale, a affirmé Oussama Cherkaoui Jaouad, conseiller à la Direction générale de l’Agence marocaine pour l’efficacité énergétique (AMEE).

Après le transport, viennent ensuite les secteurs du résidentiel avec 25%, de l’industrie avec 21%, du tertiaire avec 8% et de l’agriculture avec 7%, a-t-il ajouté, lors d’un séminaire à Lisbonne sur l’Efficacité énergétique, organisé par l’Agence pour l’investissement et le commerce extérieur du Portugal (AICEP) et la Direction générale de l’énergie et de la géologie (DGEG).

Il a, par ailleurs, rappelé que le Maroc a adopté dès 2009 une stratégie énergétique basée essentiellement sur les énergies renouvelables (ER) et le développement de l’efficacité énergétique (EE). Cette transition énergétique s’est accélérée, selon lui, en décembre 2015 pour porter la part des ER de 42 % de puissance installée prévue en 2020, à 52% à l’horizon 2030, et la mise en place d’une vision d’EE, dans le but d’atteindre une économie d’énergie de l’ordre de 20% à l’horizon 2030 visant des secteurs comme le transport, le bâtiment, l’industrie, l’agriculture et l’éclairage public.