Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a affirmé, mardi à Rabat, que son département œuvre pour le développement continu des différents aspects du secteur du transport urbain.

« Compte tenu des défis et problématiques relatifs au secteur du transport urbain, le ministère de l’Intérieur a pris plusieurs mesures, notamment l’élaboration d’une feuille de route pour les déplacements urbains durables, le renforcement du cadre institutionnel, juridique et organisationnel, la prise en considération de la dimension environnementale, l’intégration de la priorité nationale dans les appels d’offres, ainsi que l’adoption d’une approche de pré-préparation des appels d’offres concernant la gestion déléguée du secteur », a souligné Laftit, en réponse à une question orale sur « la réhabilitation du système de transport public dans les villes ».

Laftit a aussi indiqué que le ministère a œuvré pour la généralisation progressive des plans de déplacements urbains (PDU) durables en fournissant un soutien financier et technique aux collectivités territoriales, tout en veillant à la conformité de ces plans avec divers documents d’urbanisation et de planification territoriale en coordination avec l’ensemble des parties prenantes, en raison de l’interdépendance entre les systèmes de transport et d’urbanisation.

Au niveau institutionnel et juridique, le ministre a évoqué la création des Etablissements de Coopération Intercommunale, auxquels sont confiées des prérogatives en matière de transport urbain dans plusieurs villes et collectivités territoriales, ajoutant que plusieurs Sociétés de développement local (SDL) avaient été créées en tant que mécanisme moderne pour la gestion du transport urbain.

Selon Laftit, la dimension environnementale est également prise en considération dans la gestion du secteur du transport urbain, à travers le développement de systèmes de transport performants et respectueux de l’environnement, tout en intégrant des conditions liées à la flotte dans les cahiers des charges.

Afin de promouvoir la gestion locale du secteur, le ministre a affirmé que « la priorité nationale est intégrée dans les appels d’offres, favorisant la fabrication locale des bus chaque fois que possible, en vue de développer un système de transport urbain économique et social intégré avec toutes ses composantes, y compris les bus, les tramways et d’autres ».

Pour ce qui est de la gestion déléguée, Laftit a mis l’accent sur l’adoption d’une approche de pré-préparation des appels d’offres, impliquant la réalisation d’études de restructuration des réseaux et de faisabilité financière, tout en mettant en place plusieurs modèles de gestion contractuelle, dont le modèle en vigueur de gestion déléguée qui repose sur la prise en charge par le délégataire des dépenses d’investissement et de tous les risques associés.