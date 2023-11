Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch a eu, mardi 28 novembre, un entretien téléphonique avec le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez.

« Je viens d’avoir un entretien avec le chef du gouvernement du Royaume du Maroc, Aziz Akhannouch. Nous nous sommes accordés sur l’importance de l’amitié entre l’Espagne et le Maroc. C’est pourquoi nous souhaitons promouvoir l’agenda bilatéral déjà convenu et explorer les nouvelles opportunités offertes par cette relation renouvelée », a écrit Sanchez sur le réseau social X (anciennement Twitter).

Et de conclure: « Nous promouvrons également une relation plus étroite entre le Maroc et l’Union européenne ».

Pour rappel, Pedro Sanchez a été récemment reconduit à la tête du gouvernement espagnol par le Congrès des députés (chambre basse du Parlement), pour un mandat de quatre ans.