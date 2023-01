L’alpiniste marocaine Bouchra Baibanou s’apprête à gravir pour la 2ème fois le plus haut sommet d’Afrique, le mont Kilimandjaro. Cette fois-ci, le défi est motivé par une cause sociale et solidaire, puisque Baibanou participe à la première édition de TREK4GOOD 2023 le 3 février prochain.

Il s’agit d’un défi dont l’objectif est de collecter 30.000 € au profit de l’empowerment de 100 jeunes filles en situation de vulnérabilité, en France et au Maroc.

Le projet TREK4GOOD a également pour ambition de partager avec ces jeunes femmes des valeurs telles que la transmission, la résilience, l’audace et le courage. A ce propos, Bouchra Baibanou déclare : “mon ambition a toujours été de soutenir les femmes et d’être une source d’inspiration pour elles. Il est donc important et naturel pour moi de participer à ce projet qui contribue à promouvoir le développement du leadership féminin. Et je suis d’autant plus fière d’y prendre part aux côtés d’autres femmes leaders dans différents domaines. »

Nathalie Bondetti Lafrie, co-fondatrice de W(e) Talk, Women Empowerment Events, consultante et formatrice pour des projets à impact, Linda Benkacem, consultante et femme de réseau œuvrant au développement des territoires, des hommes et des femmes via le digital et l’IT ainsi que Nadia Hathroubi SafSaf, journaliste et éditrice engagée dans la cause des femmes, participeront également à la première édition de ce défi aux côtés de Bouchra Baibanou.

Ces quatre femmes appartenant à des horizons différents ont décidé de joindre leurs forces pour une éducation et une santé inclusives en soutenant TREK4GOOD. Toutes les quatre ont fédéré autour de ce projet des ambassadrices et ambassadeurs engagés.

L’initiative, est-il annoncé, est actuellement en phase de recherche de sponsors et mécènes. Une campagne de collecte est également lancée via crowdfunding.